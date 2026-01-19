Concert/Walid Ben Selim Les Suds en Hiver Château de Tarascon Tarascon

Concert/Walid Ben Selim Les Suds en Hiver

Dimanche 8 février 2026 de 15h à 17h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation au 04 90 91 01 93.

Complet. Château de Tarascon Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Dans le cadre de sa 5e édition, avec une programmation d’artistes venus d’ici et d’ailleurs, Les SUDS en Hiver , s’installent à Tarascon, en coréalisation avec son Château, invitent à découvrir le Château de Tarascon Centre d’Art René d’Anjou !

Les SUDS, en Hiver, 5e édition propose un concert entre le relief des Alpilles et de la Montagnette en passant par le Rhône qui le borde ! Avec Walid Ben Selim, comme un messager qui traverse les cultures et les époques, accompagné par la harpiste virtuose Marie-Marguerite Cano, nous invite à un voyage dans un Orient mythique, où se mêlent tradition et modernité, textes de répertoire et créations personnelles, avec l’amour comme moteur. Solaire et captivant, ce compagnon de route du festival prête sa voix puissante aux grands poètes soufis Mahmoud Darwich, Rumi, Ibn Arabi, Ahmad Matar ou Nizar Qabbani ! Resserrer les liens, en tisser de nouveaux, de ceux qui font des histoires communes, qui dessinent des territoires ouverts, pour renouer avec le sens du partage et de la fête, pour se retrouver, se rassembler c’est la belle ambition des SUDS, en Hiver ! .

Château de Tarascon Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93 contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its 5th edition, with a program of artists from near and far, Les SUDS en Hiver , set up in Tarascon, in co-production with its Château, invite you to discover the Château de Tarascon Centre d?Art René d?Anjou!

L’événement Concert/Walid Ben Selim Les Suds en Hiver Tarascon a été mis à jour le 2026-01-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)