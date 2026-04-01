Concert Walk The Line Rock’nroll Café de la Forge Guillac
Concert Walk The Line Rock’nroll Café de la Forge Guillac samedi 18 avril 2026.
Guillac
Concert Walk The Line Rock’nroll
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Evoquer le rock and roll du début, sa naissance à Memphis Tennessee dès 1954 , le duo très pro revient au café pur convoquer l’Age d’Or… Chansons américaines… Country music, American songs. A 20h30. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert Walk The Line Rock’nroll Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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