Concert Walk The Line Rock’nroll Café de la Forge Guillac

Guillac

Concert Walk The Line Rock’nroll

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Evoquer le rock and roll du début, sa naissance à Memphis Tennessee dès 1954 , le duo très pro revient au café pur convoquer l’Age d’Or… Chansons américaines… Country music, American songs. A 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Concert Walk The Line Rock’nroll Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande