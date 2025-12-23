Concert Walter Astral + Meule + Past Color, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Walter Astral + Meule + Past Color

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Walter Astral Electro Rock

Mixer les ambiances ? Aucun problème pour Walter Astral ! Tant mieux pour nous, puisque leurs expérimentations sonores conduisent vers cet excellent mélange de pop psyché et de techno si bien fait. Parfois, au beau milieu des drums et des basses se trouve un solo de vieux banjo, accompagné de cette fameuse voix si planante. Un peu comme si les compositions de Flavien Berger rencontraient les rythmiques d’Altin Gün. Après avoir été repéré aux iNOUïS du Printemps de Bourges, le duo pose sa hutte aux quatre coins de la France et au-delà pour nous présenter son premier EP Eclipse.

Meule Psych krautrock

Entre deux batteries jouées par des musicien·nes en mode pieuvre, se trouve un immense synthé modulaire manié par une main de maître. Meule, c’est un trio qui promet une transe comme vous en avez rarement vécue. Suivant les traces du garage psyché d’Osees ou de King Gizzard and the Wizard Lizard, le groupe élargit sa palette sonore à l’électro. Les trois compères nous convient pour une danse animale, faite de loop entêtantes, qui se ressent plus qu’elle ne se pense.

Past Color Rock Psyché

C’est au milieu des canyons et déserts envoûtants que nous plongent les Normands de Past Color. Les trois banditos nous emmènent dans leur ruée vers l’art, avec leurs sons instrumentaux aux allures psychédélique et suivant un seul fil rouge leur amour pour le rock.

