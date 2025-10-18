Concert Warm-up Jean-Yves Lafest Salle Emeraude Bressuire
Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres
Soirée warm-up à la salle Emeraude avec Kuma No Motor, Maria Tarey, Black Mantra, Coldstress et Cursed. .
Salle Emeraude Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16 contact@boc-hall.org
