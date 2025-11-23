Concert Wasselonne

Concert Wasselonne samedi 17 janvier 2026.

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-17
2026-01-17

Concert de Muzike. Plus d’informations à venir.   .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 95 88 47  muzike67@gmail.com

