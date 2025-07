CONCERT WATERLINE Mauguio

351 Quai Auguste Meynier Mauguio Hérault

Plongez dans l’univers vibrant de la musique celtique avec WATERLINE !

Avec virtuosité et sensibilité, ces musiciens revisitent les grands standards celtiques tout en y ajoutant leurs compositions originales, participant ainsi au renouveau d’une musique chaleureuse et conviviale. Le groupe WATERLINE est né de la rencontre entre Damien Fadat, Didier Franco et Steeve Sériat, aujourd’hui rejoints par l’énergie de Guilhem Chapeau au bodhran. Sur scène, leur performance évoque l’Irlande, le voyage et les grands espaces. Un moment de fête où l’émotion se mêle à la danse, célébrant nos racines musicales. Avec Damien Fadat (flûte), Didier Franco (violon), Steeve Sériat (guitare) et Guilhem Chapeau (bodhran).

Dès 21h sur le Port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

English :

Immerse yourself in the vibrant world of Celtic music with WATERLINE!

German :

Tauchen Sie mit WATERLINE in die pulsierende Welt der keltischen Musik ein!

Italiano :

Immergetevi nel vibrante mondo della musica celtica con WATERLINE!

Espanol :

¡Sumérjase en el vibrante mundo de la música celta con WATERLINE!

