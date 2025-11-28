Concert Wax Me chez Cath’ !

7 Allée Artiguenave Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’occasion de découvrir un répertoire pop, revisité à la façon Wax Me, avec une guitare, une boîte à rythme et quelques tapeloops.

Au plaisir de vous accueillir !

Concert gratuit et restauration sur place à la brasserie Cath’, le vendredi 28 novembre prochain !

Venez-vous réchauffer chez Cath’ avec nos bières locales à la pression, de bons produits locaux et le passage de Cyril, chanteur auteur-compositeur toulousain, pour un solo électroacoustique ! .

7 Allée Artiguenave Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 69 Brasserie-cath@orange.fr

English : Concert Wax Me chez Cath’ !

A chance to discover a pop repertoire, revisited Wax Me-style, with a guitar, a drum machine and a few tapeloops.

We look forward to welcoming you!

German : Concert Wax Me chez Cath’ !

Die Gelegenheit, ein Pop-Repertoire zu entdecken, das auf Wax Me-Art mit einer Gitarre, einer Rhythmusmaschine und einigen Tapeloops neu interpretiert wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Italiano :

Un’occasione per scoprire un repertorio pop, rivisitato in stile Wax Me, con una chitarra, una drum machine e qualche tapeloop.

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto!

Espanol : Concert Wax Me chez Cath’ !

Una ocasión para descubrir un repertorio pop, revisitado al estilo Wax Me, con una guitarra, una caja de ritmos y algunos tapeloops.

¡Te esperamos!

L’événement Concert Wax Me chez Cath’ ! Labenne a été mis à jour le 2025-11-20 par OTI LAS