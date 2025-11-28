Concert Wax Me chez Cath’ ! Labenne
Concert Wax Me chez Cath’ ! Labenne vendredi 28 novembre 2025.
Concert Wax Me chez Cath’ !
7 Allée Artiguenave Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
L’occasion de découvrir un répertoire pop, revisité à la façon Wax Me, avec une guitare, une boîte à rythme et quelques tapeloops.
Au plaisir de vous accueillir !
Concert gratuit et restauration sur place à la brasserie Cath’, le vendredi 28 novembre prochain !
Venez-vous réchauffer chez Cath’ avec nos bières locales à la pression, de bons produits locaux et le passage de Cyril, chanteur auteur-compositeur toulousain, pour un solo électroacoustique ! .
7 Allée Artiguenave Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 69 Brasserie-cath@orange.fr
English : Concert Wax Me chez Cath’ !
A chance to discover a pop repertoire, revisited Wax Me-style, with a guitar, a drum machine and a few tapeloops.
We look forward to welcoming you!
German : Concert Wax Me chez Cath’ !
Die Gelegenheit, ein Pop-Repertoire zu entdecken, das auf Wax Me-Art mit einer Gitarre, einer Rhythmusmaschine und einigen Tapeloops neu interpretiert wird.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Italiano :
Un’occasione per scoprire un repertorio pop, rivisitato in stile Wax Me, con una chitarra, una drum machine e qualche tapeloop.
Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto!
Espanol : Concert Wax Me chez Cath’ !
Una ocasión para descubrir un repertorio pop, revisitado al estilo Wax Me, con una guitarra, una caja de ritmos y algunos tapeloops.
¡Te esperamos!
L’événement Concert Wax Me chez Cath’ ! Labenne a été mis à jour le 2025-11-20 par OTI LAS