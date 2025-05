Concert Wayward Jane // Blues & Folk écossais – Le Café de l’Ancre Loperhet, 31 mai 2025 20:00, Loperhet.

Concert Wayward Jane // Blues & Folk écossais Le Café de l'Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

2025-05-31 20:00:00

2025-05-31 22:00:00

2025-05-31

Wayward Jane est un jeune groupe écossais composé de quatre amis basés à Edimbourg. Leur style est un mélange de musique traditionnelle, d’arrangements originaux et de compositions inédites alliant le folk britannique et américain (Old Time et Bluegrass). L’association du violon, du banjo, de la contrebasse, de la guitare, de la flûte traversière et bien sûr des harmonies vocales apporte une profondeur à leur musique.

Leurs spectacles sont plein d’énergie débordante, reflétant leur complicité et l’alchimie musicale régnant dans le groupe. Passant d’airs entraînants à des chansons plus mélancoliques, Wayward Jane souhaite à la fois faire vibrer et émouvoir son public.

Petite restauration sur place. .

