CONCERT WAZOO & DJ MATAFAN La Rubanerie Ex Salle de la coupe du monde Yssingeaux

Yssingeaux

CONCERT WAZOO & DJ MATAFAN

La Rubanerie Ex Salle de la coupe du monde 26 Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Billetterie en ligne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 01:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Rendez-vous avec Wazoo, le folk auvergnat qui fait chanter depuis plus de 20 ans ! Et pour prolonger la soiréé, DJ Matafan débarque avec son électro aux sonorités montagnardes. Billetterie en ligne !

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La Rubanerie Ex Salle de la coupe du monde 26 Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Rendezvous with Wazoo, the folk from Auvergne who’s been making people sing for over 20 years! And to prolong the evening, DJ Matafan will be on hand with his mountain-tinged electro. Tickets now available online!

L’événement CONCERT WAZOO & DJ MATAFAN Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire