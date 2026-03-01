Concert We Are Family 15ème Anniversaire de La Sirène La Sirène La Rochelle

Concert We Are Family 15ème Anniversaire de La Sirène

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Jouons un peu êtes-vous rap, êtes-vous rock, êtes-vous punk, êtes-vous chanson, êtes-vous jazz, êtes-vous psyché, êtes-vous électro, êtes-vous techno, êtes-vous hyperpop ?

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Let’s play: are you rap, are you rock, are you punk, are you chanson, are you jazz, are you psychedelic, are you electro, are you techno, are you hyperpop?

L’événement Concert We Are Family 15ème Anniversaire de La Sirène La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle