Concert Welcome 30-50 Chapelle de l’Observance Draguignan

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

La troupe Welcome de l’association Cats vous invite à un voyage musical et historique, et revisite les chansons emblématiques des années 30 à 50.

Ce spectacle ”Entre-deux 1930/1950” s’inscrit dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, offrant une immersion musicale, historique dans cette période cruciale, véritable patrimoine musical. La troupe est composée de 18 chanteurs, tous vêtus de costumes d’époque, qui interprètent des morceaux en solo, en duo et en groupe. Entrée libre – Durée 1h30

Chapelle de l’Observance 86 Montée du Rigoulier, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ministère de la Culture