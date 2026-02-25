CONCERT WEPAWEPA

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Ne manquez pas le concert de Wepawepa à partir de 19h à l’Hôtel Mercure Centre Comédié le 13 mars !

Entrée gratuite à partir de 19h

Petite restauration sur place .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the Wepawepa concert starting at 7pm at the Hôtel Mercure Centre Comédié on March 13!

L’événement CONCERT WEPAWEPA Montpellier a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT MONTPELLIER