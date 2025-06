Concert Western Europe Gougenheim 2 juillet 2025 18:00

Bas-Rhin

Concert Western Europe 5 rue de l’Eglise Gougenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-07-02 22:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Concert organisé par l’association Au Café des Connexions sur le parvis de l’église de Gougenheim.

L’association « Au café des Connexions » propose une série de concert pendant l’été. Pour plus de détails: https://mobilizon.fr/@cafe_cooperatif

Le groupe Western Europe qui anime la soirée avec ses compositions et reprises de style groupe rock pop-folk. Le concert a lieu sur le parvis de l’église de Gougenheim et la buvette dans la salle du presbytère. 0 .

5 rue de l’Eglise

Gougenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 76 55 93 acdc.goug@mailo.com

English :

Concert organized by the Au Café des Connexions association in front of the Gougenheim church.

German :

Vom Verein Au Café des Connexions organisiertes Konzert auf dem Vorplatz der Kirche von Gougenheim.

Italiano :

Concerto organizzato dall’associazione Au Café des Connexions davanti alla chiesa di Gougenheim.

Espanol :

Concierto organizado por la asociación Au Café des Connexions delante de la iglesia de Gougenheim.

