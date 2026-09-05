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Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie

vendredi 27 novembre 2026 · La Halle Michel Drucker · Vire Normandie

Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Halle Michel Drucker
Adresse
44 Rue des Halles
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Retrouvez le concert western pop de Bodie, groupe de 3 chanteuses. billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.
Retrouvez le concert western pop de Bodie, groupe de 3 chanteuses. billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.   .

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie  

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English : Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie

Don’t miss the western pop concert by Bodie, a trio of female singers. Tickets are available at the Vire media centre and online.

L’événement Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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