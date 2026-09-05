Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Retrouvez le concert western pop de Bodie, groupe de 3 chanteuses. billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.

Retrouvez le concert western pop de Bodie, groupe de 3 chanteuses. billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne. .

La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

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English : Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie

Don’t miss the western pop concert by Bodie, a trio of female singers. Tickets are available at the Vire media centre and online.

L’événement Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie