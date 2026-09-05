Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie
vendredi 27 novembre 2026 · La Halle Michel Drucker · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie
La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Retrouvez le concert western pop de Bodie, groupe de 3 chanteuses. billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.
Retrouvez le concert western pop de Bodie, groupe de 3 chanteuses. billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne. .
La Halle Michel Drucker 44 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie
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English : Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie
Don’t miss the western pop concert by Bodie, a trio of female singers. Tickets are available at the Vire media centre and online.
L’événement Concert western pop : Bodie à la Halle à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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