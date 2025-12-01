Concert Westhoffen
Concert Westhoffen samedi 13 décembre 2025.
Concert
4 Place de l’Eglise Westhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La Musique Harmonie et la Chorale Concordia de Westhoffen organisent un concert en commun le samedi 13 décembre 2025 à 20h, en l’église protestante Saint Martin. 0 .
4 Place de l’Eglise Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 84 38 12 42
