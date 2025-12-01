Concert

4 Place de l’Eglise Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Musique Harmonie et la Chorale Concordia de Westhoffen organisent un concert en commun le samedi 13 décembre 2025 à 20h, en l’église protestante Saint Martin. 0 .

4 Place de l’Eglise Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 84 38 12 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Westhoffen a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble