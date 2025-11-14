Concert What’s behind ? Dieuze
Concert What’s behind ? Dieuze vendredi 14 novembre 2025.
Concert What’s behind ?
26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Venez nous rejoindre pour un moment festif et musical autour du groupe What’s behind ?Tout public
26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22
English :
Come and join us for a festive and musical moment with the band What’s behind?
German :
Kommen Sie zu uns für einen festlichen und musikalischen Moment rund um die Gruppe What’s behind?
Italiano :
Unitevi a noi per una serata di festa e musica con il gruppo What’s behind?
Espanol :
Acompáñenos en una velada festiva y musical con el grupo ¿Qué hay detrás?
L’événement Concert What’s behind ? Dieuze a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DU PAYS SAULNOIS