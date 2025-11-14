Concert What’s behind ? Dieuze

Concert What’s behind ? Dieuze vendredi 14 novembre 2025.

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Venez nous rejoindre pour un moment festif et musical autour du groupe What’s behind ?Tout public
26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22 

English :

Come and join us for a festive and musical moment with the band What’s behind?

German :

Kommen Sie zu uns für einen festlichen und musikalischen Moment rund um die Gruppe What’s behind?

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di festa e musica con il gruppo What’s behind?

Espanol :

Acompáñenos en una velada festiva y musical con el grupo ¿Qué hay detrás?

L’événement Concert What’s behind ? Dieuze a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DU PAYS SAULNOIS