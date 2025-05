Concert « Whereiskebab VS Hooks & Bones » – Le Valhalla Ifs, 7 juin 2025 20:30, Ifs.

Calvados

Concert « Whereiskebab VS Hooks & Bones » Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07

Concert punk rock en plein air au Valhalla Ifs (près de Caen)

Le bar viking Le Valhalla, situé à Ifs aux portes de Caen, vous invite à une soirée musicale intense le samedi 7 juin 2025 à partir de 20h30.

Assistez à une battle musicale en plein air entre deux groupes bien connus du public local

– Whereiskebab? (punk rock décalé, Caen)

– Hooks & Bones (punk hardcore, Rouen)

Au programme

– Concert en extérieur sur la scène terrasse

– Bar et restauration sur place

– Activité de lancer de haches tout au long de la soirée

Ce concert marque le lancement de la saison estivale des concerts du Valhalla. Une ambiance unique, mêlant musique alternative, esprit festif et univers viking, à découvrir à seulement quelques minutes de Caen.

Tarif 8 € l’entrée

Adresse Le Valhalla 992 route de Falaise, 14123 Ifs

Informations complémentaires www.levalhalla.fr

Le Valhalla 992 Route de Falaise

Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Concert « Whereiskebab VS Hooks & Bones »

Open-air punk rock concert at Valhalla ? Ifs (near Caen)

The Viking bar Le Valhalla, located in Ifs just outside Caen, invites you to an intense evening of music on Saturday June 7, 2025 from 8.30pm.

Join us for an open-air musical battle between two well-known local bands:

? Whereiskebab? (offbeat punk rock, Caen)

? Hooks & Bones (hardcore punk, Rouen)

On the program

? Outdoor concert on the terrace stage

? On-site bar and catering

? Axe-throwing activity throughout the evening

This concert marks the launch of the Valhalla summer concert season. A unique atmosphere, blending alternative music, festive spirit and Viking universe, to be discovered just a few minutes from Caen.

Admission: 8?

Address: Le Valhalla ? 992 route de Falaise, 14123 Ifs

Further information: www.levalhalla.fr

German : Concert « Whereiskebab VS Hooks & Bones »

Punkrock-Konzert unter freiem Himmel im Walhalla? Ifs (in der Nähe von Caen)

Die Wikinger-Bar Le Valhalla in Ifs vor den Toren von Caen lädt Sie am Samstag, den 7. Juni 2025 ab 20:30 Uhr zu einem intensiven Musikabend ein.

Erleben Sie ein musikalisches Battle unter freiem Himmel zwischen zwei Bands, die dem lokalen Publikum wohlbekannt sind:

? Whereiskebab? (schräger Punkrock, Caen)

? Hooks & Bones (Hardcore-Punk, Rouen)

Auf dem Programm stehen

? Konzert im Freien auf der Terrassenbühne

? Bar und Essen vor Ort

? Axtwerfen während des ganzen Abends

Dieses Konzert ist der Startschuss für die Sommersaison der Walhalla-Konzerte. Eine einzigartige Atmosphäre, die alternative Musik, Feierlaune und die Welt der Wikinger miteinander verbindet, ist nur wenige Minuten von Caen entfernt zu entdecken.

Eintrittspreis: 8 ?

Adresse: Le Valhalla? 992 route de Falaise, 14123 Ifs

Weitere Informationen: www.levalhalla.fr

Italiano :

Concerto punk rock all’aperto al Valhalla ? Ifs (vicino a Caen)

Il bar vichingo Le Valhalla, situato a Ifs, alle porte di Caen, vi invita a un’intensa serata di musica sabato 7 giugno 2025 a partire dalle 20.30.

Partecipate a una battaglia musicale all’aperto tra due note band locali:

? Whereiskebab (punk rock anticonformista, Caen)

? Hooks & Bones (punk hardcore, Rouen)

In programma:

? Concerto all’aperto sul palco della terrazza

? Bar e ristorazione in loco

? Attività di lancio dell’ascia per tutta la serata

Questo concerto segna il lancio della stagione concertistica estiva del Valhalla. Un’atmosfera unica, che unisce musica alternativa, spirito di festa e mondo vichingo, a pochi minuti da Caen.

Ingresso: 8?

Indirizzo: Le Valhalla ? 992 route de Falaise, 14123 Ifs

Ulteriori informazioni: www.levalhalla.fr

Espanol :

Concierto de punk rock al aire libre en Valhalla ? Ifs (cerca de Caen)

El bar vikingo Le Valhalla, en Ifs, a las afueras de Caen, le invita a una intensa velada musical el sábado 7 de junio de 2025 a partir de las 20.30 h.

Participe en una batalla musical al aire libre entre dos conocidos grupos locales:

? Whereiskebab? (punk rock desenfadado, Caen)

? Hooks & Bones (hardcore punk, Ruán)

En el programa:

? Concierto al aire libre en el escenario de la terraza

? Bar y catering in situ

? Actividad de lanzamiento de hachas durante toda la velada

Este concierto marca el lanzamiento de la temporada de conciertos de verano del Valhalla. Un ambiente único, que combina música alternativa, espíritu festivo y el mundo vikingo, a pocos minutos de Caen.

Entrada: 8?

Dirección: Le Valhalla ? 992 route de Falaise, 14123 Ifs

Más información: www.levalhalla.fr

