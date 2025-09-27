Concert White Party Dj Davidson Happy Dock Le Havre

Concert White Party Dj Davidson Happy Dock Le Havre samedi 27 septembre 2025.

Concert White Party Dj Davidson

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

White party de rentrée

On prolonge l’été et on démarre la saison en beauté !

– Dress code tout en blanc

– Cocktails, DJ set & ambiance de fou

– Happy vibes garanties

L’événement de la rentrée à ne pas manquer ! .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert White Party Dj Davidson

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert White Party Dj Davidson Le Havre a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie