Rosheim

Concert Wilcox Band

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 22:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Avec Willcox, c’est toute l’énergie de la scène qui débarque au Schnakeloch. Buvette et petite restauration sur place.

Du blues rock pur, brut et sans détour !

Avec Willcox, c’est toute l’énergie de la scène qui débarque chez nous. Fort de milliers de concerts et d’une solide expérience aux côtés d’artistes comme Johnny Hallyday ou Joe Cocker, le groupe sait comment faire vibrer un public.

En format duo, place à l’essentiel du groove, des riffs efficaces et une intensité qui te prend direct aux tripes. Moins de monde sur scène, mais toujours autant de puissance !

Une soirée rock comme on les aime, à vivre à fond au Schnakeloch !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

Willcox brings all the energy of the stage to the Schnakeloch. Refreshments and snacks on site.

L’événement Concert Wilcox Band Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile