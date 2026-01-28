Concert Wild and Sick à la Locomotive Saillans
Concert Wild and Sick à la Locomotive Saillans samedi 28 février 2026.
Concert Wild and Sick à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
2026-02-28
Une voix rouge et sanguine, une guitare et percussions. Des bas fonds du punk, du rock alternatif et du grunge, des 80’s, Wild and Sick interprète un répertoire de groupes internationaux peu diffusés.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
English :
A red, sanguine voice, guitar and percussion. From the depths of 80s punk, alternative rock and grunge, Wild and Sick perform a repertoire of little-known international bands.
