Concert Wild String Trio – La Maison Gorsline Bussy-le-Grand 14 juin 2025 20:00

Côte-d’Or

Concert Wild String Trio La Maison Gorsline 8 Route d’Étormay Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:00:00

fin : 2025-06-14 22:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Le Wild Strings Trio vous invite à un voyage musical vibrant au cœur des musiques des Balkans, mêlant jazz, influences classiques et folk. Avec une énergie débordante et une virtuosité impressionnante, ce trio revisite les sonorités traditionnelles en y apportant une touche moderne et inventive. .

La Maison Gorsline 8 Route d’Étormay

Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert Wild String Trio

German : Concert Wild String Trio

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Wild String Trio Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2025-06-11 par COORDINATION CÔTE-D’OR