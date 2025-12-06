Concert WildHorse Solo Bar l’Escale Landéda

Concert WildHorse Solo

Bar l’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 21:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

WILDHORSE est le galop libre d’un retour aux sources. Après avoir fait rugir les amplis en tant que chanteur-guitariste du groupe heavy rock APPALOOZA, il reprend la route en solitaire, porté par un souffle plus intime. À travers ce projet folk-rock nourri de poussières country et d’échos 90’s, il remonte le fil de ses racines, là où les riffs se mêlent aux grands espaces. WILDHORSE, c’est une errance sauvage, entre mélancolie et rébellion douce. .

