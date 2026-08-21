CONCERT: William Byrd, Messe à trois voix, Église Saint-Loup, Chassy
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Loup · Chassy
Informations pratiques
CONCERT: William Byrd, Messe à trois voix Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Loup Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Assistez au concert : William Byrd Messe à trois voix par Les Chanteurs d’Arbonne
Sous la direction de Peter de Groot, les Chanteurs d’Arbonne interpréteront la Messe à trois voix de William Byrd, un chef-d’œuvre de la Renaissance anglaise.
Un moment d’émotion et de pure beauté vocale à ne pas manquer !
Église Saint-Loup Rue de Montchardon, 89110 Chassy Chassy 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
William Byrd Mess à trois voix
©pdg