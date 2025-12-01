Concert Willow Street Quintet place st Vincent Les Baux-de-Provence
Concert Willow Street Quintet place st Vincent Les Baux-de-Provence dimanche 14 décembre 2025.
Concert Willow Street Quintet
place st Vincent Eglise St Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
Quintet Vocal
Des standards les plus connus à des airs plus recherchés.
les chanteurs de Willow Street trouvent leur inspiration dans divers genres musicaux d’époques différentes. Ils ont tout spécialement concocté un programme de Noël a capella pour fêter la nativité et la joie. Et, ils comptent bien la partager avec vous. .
place st Vincent Eglise St Vincent Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
English :
Vocal Quintet
From the best-known standards to the most sought-after tunes.
German :
Vocal Quintet
Von den bekanntesten Standards bis hin zu den begehrtesten Melodien.
Italiano :
Quintetto vocale
Dagli standard più noti ai brani più ricercati.
Espanol :
Quinteto vocal
Desde los estándares más conocidos hasta las melodías más buscadas.
L’événement Concert Willow Street Quintet Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme des Baux de Provence