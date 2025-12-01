Concert Willow Street Quintet place st Vincent Les Baux-de-Provence

Concert Willow Street Quintet

st Vincent Eglise St Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Quintet Vocal

Des standards les plus connus à des airs plus recherchés.

les chanteurs de Willow Street trouvent leur inspiration dans divers genres musicaux d’époques différentes. Ils ont tout spécialement concocté un programme de Noël a capella pour fêter la nativité et la joie. Et, ils comptent bien la partager avec vous. .

st Vincent Eglise St Vincent Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Vocal Quintet

From the best-known standards to the most sought-after tunes.

German :

Vocal Quintet

Von den bekanntesten Standards bis hin zu den begehrtesten Melodien.

Italiano :

Quintetto vocale

Dagli standard più noti ai brani più ricercati.

Espanol :

Quinteto vocal

Desde los estándares más conocidos hasta las melodías más buscadas.

