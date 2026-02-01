Concert Wind of Panic ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Wind of Panic

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Pop/rock

Né en 2006 autour d’une machine à café, Wind of Panic est un groupe pop rock composé de cinq musiciens, Caroline (chant), Jean-Noël (basse background), Yves (batterie), Guillaume (guitare), Eric (guitare background). Issu des choix et du parcours musical de l’ensemble de ses musiciens, le répertoire de Wind of Panic vous fera voyager à travers les grands standards qui ont fait l’histoire de la musique pop rock des années 70 à l’époque actuelle. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Wind of Panic

L’événement Concert Wind of Panic Gisors a été mis à jour le 2026-02-16 par Vexin Normand Tourisme