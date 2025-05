Concert Wine Lips + Maquina + Dead Myth – Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, 14 juin 2025 20:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Wine Lips + Maquina + Dead Myth Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Wine Lips Psych Garage Punk • Canada

Le bon rock garage ne vient pas forcément de Californie ! C’est à Toronto en 2015 que naît Wine Lips. Le petit projet à temps partiel de Cam Hilborn et Aurora Evans devient vite grand et les propulse dans une aventure qu’ils·elles n’auraient pas prédit. Avec un premier album éponyme, le groupe sillonne l’Amérique du Nord jusqu’à la Chine. Leurs sons trépidants aux touches psyché et fuzzy sont vite remarqués. Avec Stressor et Mushroom Death Sex Bummer Party, les Canadiens continuent leur ascension et atteignent les oreilles d’Iggy Pop pour qui ça, c’est de la musique ! .

Maquina Noise / Techno · Portugal

Arrière salle sombre et moite ou piste de danse nul ne sait vraiment où veut nous emmener Maquina. En tout cas, si vous aimez taper du pied, suivez-les sans hésiter ! Les Portugais·es prennent un malin plaisir à marteler nos oreilles de techno industrielle et EBM, tout en s’inspirant des répétitions minimalistes du krautrock. De ces mixes entêtants s’échappe parfois le son d’une voix, ou plutôt un cri, remettant une pièce dans la machine infernale du dancefloor. De quoi se défouler pour la soirée !

Dead Myth Garage psych · France

Vous les avez peut-être déjà vu au Tetris en première partie d’Altin Gun ou pendant le Foul Weather les Dead Myth sont de retour ! À la frontière du post-punk et du garage psyché, le trio havrais n’hésite pas à s’octroyer de temps à autre une note de pop. En live, leurs sons planants et brutaux savent faire bouger les têtes, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Réservation obligatoire.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Concert Wine Lips + Maquina + Dead Myth

Wine Lips Psych Garage Punk ? Canada

Good garage rock doesn’t have to come from California! Wine Lips was born in Toronto in 2015. Cam Hilborn and Aurora Evans?s small part-time project soon became big, propelling them into an adventure they never would have predicted. With their eponymous debut album, the band travelled from North America to China. Their hectic sounds, with their psychedelic and fuzzy touches, were soon noticed. With Stressor and Mushroom Death Sex Bummer Party, the Canadians continue their ascent, reaching the ears of Iggy Pop, for whom « this is music!

Maquina Noise / Techno Portugal

Dark and muggy backroom or dance floor: no one really knows where Maquina wants to take us. In any case, if you like to tap your feet, follow them without hesitation! The Portuguese take great pleasure in pounding our ears with industrial techno and EBM, while drawing inspiration from the minimalist repetitions of krautrock. From these heady mixes sometimes emerges the sound of a voice, or rather a cry, putting a piece back into the infernal dancefloor machine. Just the thing to get you going for the evening!

Dead Myth Garage psych France

You may already have seen them at Le Tetris opening for Altin Gun or during the Foul Weather: Dead Myth are back! Straddling the border between post-punk and garage psychedelia, the trio from Le Havre don’t hesitate to indulge in a touch of pop from time to time. Live, their soaring, brutal sounds are sure to get heads bobbing, which is something we’re happy to hear.

Reservations essential.

German :

Wine Lips Psych Garage Punk? Kanada

Guter Garage Rock muss nicht unbedingt aus Kalifornien kommen! Im Jahr 2015 wurde Wine Lips in Toronto geboren. Das kleine Teilzeitprojekt von Cam Hilborn und Aurora Evans wird schnell groß und katapultiert sie in ein Abenteuer, das sie selbst nicht vorhergesagt hätten. Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum reiste die Band von Nordamerika bis nach China. Ihr hektischer Sound mit Psychedelic- und Fuzzy-Elementen wurde schnell wahrgenommen. Mit Stressor und Mushroom Death Sex Bummer Party setzten die Kanadier ihren Aufstieg fort und erreichten die Ohren von Iggy Pop, für den das « Das ist Musik! » war.

Maquina Noise / Techno Portugal

Dunkler, verschwitzter Hinterraum oder Tanzfläche: Niemand weiß so recht, wohin uns Maquina führen will. Auf jeden Fall sollten Sie ihnen folgen, wenn Sie gerne mit den Füßen stampfen! Die Portugiesen haben Spaß daran, uns Industrial Techno und EBM in die Ohren zu hämmern, während sie sich von den minimalistischen Wiederholungen des Krautrock inspirieren lassen. Aus diesen sturen Mixen entweicht manchmal der Klang einer Stimme, oder besser gesagt eines Schreis, der eine Münze in die Höllenmaschine des Dancefloors wirft. So kann man sich den ganzen Abend lang austoben!

Dead Myth Psych Garage Frankreich

Sie haben sie vielleicht schon im Tetris als Vorgruppe von Altin Gun oder während des Foul Weather gesehen: Dead Myth sind wieder da! Das Trio aus Le Havre, das sich an der Grenze zwischen Post-Punk und Psychedelic Garage bewegt, zögert nicht, sich ab und zu eine Popnote zu gönnen. Live können ihre schwebenden und brutalen Klänge die Köpfe zum Wackeln bringen, was uns nicht missfällt.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Wine Lips Psych Garage Punk ? Canada

Il buon garage rock non deve per forza venire dalla California! Wine Lips è nato a Toronto nel 2015. Il piccolo progetto part-time di Cam Hilborn e Aurora Evans è presto diventato grande, spingendoli in un’avventura che non avrebbero mai potuto prevedere. Con un album di debutto autointitolato, la band ha viaggiato dal Nord America alla Cina. I loro suoni frenetici, con i loro tocchi psichedelici e fuzzy, sono stati rapidamente notati. Con Stressor e Mushroom Death Sex Bummer Party, i canadesi continuano la loro ascesa e raggiungono le orecchie di Iggy Pop, per il quale « questa è musica!

Maquina Rumore / Techno Portogallo

Backroom buia e afosa o pista da ballo: nessuno sa bene dove i Maquina ci porteranno. In ogni caso, se vi piace battere i piedi, non esitate a seguirli! I portoghesi si divertono a martellare le nostre orecchie con la techno industriale e l’EBM, ispirandosi alle ripetizioni minimaliste del krautrock. Da questi mix inebrianti emerge di tanto in tanto il suono di una voce, o meglio di un urlo, che rimette un tassello nella macchina infernale del dancefloor. Proprio quello che ci vuole per sfogare la serata!

Dead Myth Garage psych Francia

Forse li avete già visti a Le Tetris di supporto agli Altin Gun o durante il Foul Weather: i Dead Myth sono tornati! A cavallo tra post-punk e psichedelia garage, il trio di Le Havre non rinuncia a un tocco di pop di tanto in tanto. Dal vivo, i loro suoni impetuosi e brutali faranno sicuramente sbattere le teste, e questo ci fa piacere.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Wine Lips Psych Garage Punk ? Canadá

¡El buen garage rock no tiene por qué venir de California! Wine Lips nació en Toronto en 2015. El pequeño proyecto a tiempo parcial de Cam Hilborn y Aurora Evans pronto se convirtió en uno grande, impulsándolos a una aventura que nunca podrían haber predicho. Con un álbum de debut autotitulado, la banda viajó de Norteamérica a China. Sus sonidos agitados, con toques psicodélicos y difusos, no tardaron en llamar la atención. Con Stressor y Mushroom Death Sex Bummer Party, los canadienses continuaron su ascenso y llegaron a oídos de Iggy Pop, para quien « ¡eso es música!

Maquina Noise / Techno Portugal

Trastienda oscura y húmeda o pista de baile: nadie sabe muy bien adónde nos llevan Maquina. En cualquier caso, si te gusta mover los pies, ¡no dudes en seguirles! A los portugueses les encanta machacarnos los oídos con techno industrial y EBM, al tiempo que se inspiran en las repeticiones minimalistas del krautrock. De estas mezclas embriagadoras emerge de vez en cuando el sonido de una voz, o más bien de un grito, que vuelve a poner una pieza en la máquina infernal de la pista de baile. Justo lo que hace falta para desahogarse por la noche

Dead Myth Garage psych Francia

Puede que ya los hayas visto en Le Tetris teloneando a Altin Gun o durante el Foul Weather: Dead Myth están de vuelta A caballo entre el post-punk y la psicodelia garajera, el trío de Le Havre no se priva de un toque pop de vez en cuando. En directo, sus sonidos elevados y brutales harán mover las cabezas, y eso nos alegra.

Reserva obligatoria.

