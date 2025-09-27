Concert Winehouse tribute Thann

Concert Winehouse tribute Thann samedi 27 septembre 2025.

Concert Winehouse tribute

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 21:15:00

2025-09-27

Un hommage vibrant à Amy Winehouse, porté par la voix d’Aurore Casano et ses musiciens.

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

A vibrant tribute to Amy Winehouse, carried by the voice of Aurore Casano and her musicians.

German :

Eine vibrierende Hommage an Amy Winehouse, getragen von Aurore Casanos Stimme und ihren Musikern.

Italiano :

Un vibrante tributo ad Amy Winehouse, eseguito da Aurore Casano e dai suoi musicisti.

Espanol :

Un vibrante homenaje a Amy Winehouse, interpretado por Aurore Casano y sus músicos.

