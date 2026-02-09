Concert Wintergarten

Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif prévente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le 28 mars, la soirée concert de l’association Karlsstadt au Forum sera l’occasion de fêter les 10 ans de La Plaque Tournante: LE disquaire indépendant de Charleville-Mézières ! Cette boutique emblématique et véritable lieu de rencontre sera mise à l’honneur avec une co-programmation où l’on retrouve évidemment du rock et du post-punk avec les français de Chest et les néérlandais de Tramhaus (aperçus au Cabaret Vert en 2025). Kepla Selecter, nom de DJ du disquaire sera également aux platines pour nous faire profiter de sa superbe sélection concoctée au fur et à mesure des années !Billetterie: La Plaque Tournante, Le Vert Bock, Chez Josette ou en ligne via weezevent.

.

Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@mairie-charlevillemezieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On March 28, the Karlsstadt association?s concert evening at the Forum will be an opportunity to celebrate the 10th anniversary of La Plaque Tournante: THE independent record shop in Charleville-Mézières! This emblematic store and true meeting place will be honored with a co-program featuring rock and post-punk with French band Chest and Dutch band Tramhaus (seen at Cabaret Vert in 2025). Kepla Selecter, DJ name of the record store, will also be on the decks, with a superb selection of music concocted over the years! Tickets: La Plaque Tournante, Le Vert Bock, Chez Josette or online via weezevent.

L’événement Concert Wintergarten Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-06 par Ardennes Tourisme