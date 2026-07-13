Concert : Wise Rockers + Backyard Sound System Châteauroux
samedi 10 octobre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Concert : Wise Rockers + Backyard Sound System
93 Rue Ampère Châteauroux Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Radio Balistiq et Inna Da Sound System présentent Wise Rockers + Backyard Sound System le samedi 10 octobre au 9 Cube à Châteauroux.
Wise Rockers : Balistiq accueille un duo qui fait vibrer la scène Roots & Sound System depuis plus de dix ans ! Inspirés par des légendes du Dub britannique comme The Disciples, Dread and Fred ou Blood Shanti, Davio et Oulda jouent un Dub moderne, profond et puissant, teinté de sonorités « oldschool ».
Backyard Sound System : Tosh, opérateur/sélecteur et membre fondateur depuis 2013 du Backyard Sound System (basé à Lille), mixe ses productions sur console analogique dans le style Dub jamaïcain et UK influencé par les vibes des années 1980 et 1990. En 2025 il crée son propre label »HiHat Records », avec lequel il décide de sortir ses morceaux en collaboration avec des chanteurs tels que Prince Jamo, Peter Spence, Earl 16 et bien d’autres. 12 .
93 Rue Ampère Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 64 41
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English :
On Saturday December 13, join the Radio Balistiq team at 9Cube for an electro evening featuring Poltergeist and DuR ChaToN in concert! Cold, heavy and organic, POLTERGEIST’s paranormal sound is made for the dancefloor!
L’événement Concert : Wise Rockers + Backyard Sound System Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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