Concert Wisskarad Blues Touareg Café de l’Ancre Loperhet

Concert Wisskarad Blues Touareg

Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Kildjate Moussa Albade est originaire de Tchintabaraden (au nord du Niger) et a déjà parcouru le monde, d’abord comme bassiste de Bombino puis en tant que chanteur et guitariste lors de longues tournées européennes avec sa propre formation TisDass dans lequel le jeu de Moussa se singularise par un groove énergique proche de la transe.

Lors d’une tournée dans l’ouest de la France, des connexions se font. Il rencontre le bassiste Jonathan Caserta et le batteur Rowen Berrou et après quelques jours de répétitions puis une tournée mémorable en Bretagne, ils créent leur groupe sous le nom de “Wisskarad “, qui veut dire Trio en Tamaschek, la langue des Touaregs.

– Petite restauration sur place. .

Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Wisskarad Blues Touareg

L’événement Concert Wisskarad Blues Touareg Loperhet a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS