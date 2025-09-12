Concert With Colors La Bam Brasserie Périgueux

Concert With Colors

La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Horaires à suivre sur leur page Facebook & Instagram

Concert With colors (soul music) .

La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr

English : Concert With Colors

Follow the schedule on their Facebook & Instagram pages

German : Concert With Colors

Stundenpläne auf ihrer Facebook- & Instagram-Seite verfolgen

Italiano :

Seguite il programma sulle loro pagine Facebook e Instagram

Espanol : Concert With Colors

Siga la programación en sus páginas de Facebook e Instagram

