CONCERT WOK’N WOLL DÉLIRIUM MUSICALIA Sète vendredi 28 novembre 2025.

165 Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-28

Un spectacle musical Clownesque qui ose mêler les grandes œuvres classiques aux Gipsy-Kings ou à Elvis, avec comme toile de fond un rapport burlesque irrésistible.

Le Lions Club Sète Doyen présente son spectacle annuel organisé au profit de ses œuvres caritatives Un spectacle musical Clownesque qui ose mêler les grandes œuvres classiques aux Gipsy-Kings ou à Elvis, avec comme toile de fond un rapport burlesque irrésistible.Sur le principe du wok qui réunit plusieurs ingrédients, un violoniste et un pianiste virtuoses et clownesques mélangent rock, grands classiques et Gipsy Kings.Dans cette recette concoctée par Ricardo Lo Giudice et Patrick de Valette des Chiche Capon, l’absurde n’a d’égal que le talent !Deux artistes à la renommée internationale, le violoniste Kordian Heretynskiet le pianiste Pierre-DamienFitzner, nous servent un récital en roue libre.Sous nos mines ébahies, ils mixent AC/DC et Tchaïkovski, improvisent du Stevie Wonder à la sauce Bach, sans oublier un zeste de Chico, ex -figure des Gipsy Kings.Devant tant de folie, nos oreilles, comme nos zygomatiques, en redemandent.Et l’on savoure ce délice musical sans jamais en perdre une miette ! .

English :

A clownish musical that dares to mix the great classical works with the Gipsy Kings and Elvis, against a backdrop of irresistible burlesque.

German :

Eine clowneske Musikshow, die es wagt, die großen klassischen Werke mit den Gipsy-Kings oder Elvis zu vermischen, vor dem Hintergrund eines unwiderstehlichen burlesken Verhältnisses.

Italiano :

Un musical clownesco che osa mescolare le grandi opere classiche con i Gipsy Kings ed Elvis, su uno sfondo di irresistibile burlesque.

Espanol :

Un musical payasesco que se atreve a mezclar las grandes obras clásicas con los Gipsy Kings y Elvis, sobre un fondo de burlesque irresistible.

