Concert Wolcum Yole Sanctuaire Bernadette Nevers

Concert Wolcum Yole

Sanctuaire Bernadette 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

2025-12-06

Venez assister au concert Wolcum Yole de l’Ensemble vocal féminin Les Ligérianes samedi 6 décembre à 19h au Sanctuaire Bernadette Soubirous à NEVERS.

Direction JC Dunand.

Laissez-vous envelopper de douceur à travers des chants de Noël traditionnels et contemporains et ‘ A ceramony of Carols de B. Brittens.

Une suite lumineuse de chants de Noël, entre poésie médiévale et écriture moderne, où s’entremêlent les voix de femmes et le timbre céleste de la harpe avec C. Mata.

Entrée libre. .

Sanctuaire Bernadette 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@ligerianes.fr

