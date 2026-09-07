Concert : Wolfgang Valbrun La Trinité-sur-Mer
jeudi 8 avril 2027 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Concert : Wolfgang Valbrun
La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08 22:00:00
Date(s) :
2027-04-08
Voix de feu, âme en mouvement : Wolfgang Valbrun s’annonce comme le nouveau représentant d‘une soul métissée, empreinte de blessures, d’élans et d’espérances.
Né à New York, installé à Paris depuis l’adolescence, il mêle les influences qui ont façonné son parcours : la soul, le jazz, le funk, les musiques caribéennes… Son univers puise autant chez Bob Marley que chez Billy Joel, autant dans le Kompa haïtien que chez Charles Aznavour ou Grace Jones.
Après avoir chanté pour les autres (Guts, Ephemerals), Wolfgang Valbrun navigue aujourd’hui seul, déployant un chant puissant sur des textes intimes où s’expriment l’amour et la quête de soi. Auteur, compositeur, interprète, il propose une musique personnelle, libre, qui joue avec les styles sans jamais s’y enfermer.
Accompagné par six musiciens sur scène, il nous offre un concert à la croisée des mondes, des langues et des sensibilités..
Concert – Blues / funk / soul
Tout public – Durée 1h15 .
La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Concert : Wolfgang Valbrun La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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