Concert – Wolfgang Valbrun Le Grand Logis Bruz Vendredi 20 mars, 20h30 Sur réservation, de 9€ à 15€

Wolfgang Valbrun propose une musique personnelle, libre, qui joue avec les styles sans jamais s’y enfermer. Un concert jazz/soul, à la croisée des mondes, des langues et des sensibilités.

La musique de Wolfgang Valbrun traverse les frontières. Né à New York, installé à Paris depuis l’adolescence, il mêle les influences qui ont façonné son parcours : la soul, le jazz, le funk, les musiques caribéennes…

Son univers puise autant chez Bob Marley que chez Billy Joel, autant dans le Kompa haïtien que chez Charles Aznavour ou Grace Jones.

Auteur, compositeur, interprète, il propose une musique personnelle, libre, qui joue avec les styles sans jamais s’y enfermer. Un concert à la croisée des mondes, des langues et des sensibilités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T22:00:00.000+01:00

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https://legrandlogis-bruz.fr/ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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