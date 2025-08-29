Concert Wolfgang Valbrun La Passerelle Saint-Brieuc

Concert Wolfgang Valbrun

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 21:30:00

Soul voyageuse

Voix de feu, âme en mouvement Wolfgang Valbrun s’annonce comme le nouveau représentant d‘une soul métissée, empreinte de blessures, d’élans et d’espérances. Sur des textes intimes où s’expriment l’amour et la quête de soi, il déploie un chant puissant, riche de mille nuances. À la manière d’un Charles Bradley, il en offre sur scène une interprétation profondément incarnée, accompagné par six musiciens. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

