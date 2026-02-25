Concert Women’s Day Bouxwiller

Concert Women’s Day

1 Rue du 22 novembre Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-08 17:00:00

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Concert Women’s Day . Deux magnifiques musiciennes, Francesca SORTENI, soprano, et Hélène HERZBERGER au piano, nous proposent une fin d’après-midi musicale spéciale autour de compositrices.

La soprano Francesca Sorteni et la pianiste Hélène Herzberger proposeront un programme dédié aux compositrices, avec des œuvres de Marie Jaëll, Fanny Mendelssohn, Augusta Holmès, Henriette Bösmans et d’autres encore.

Une belle fin d’après-midi musicale pour célébrer le talent des femmes en musiq 0 .

1 Rue du 22 novembre Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 04 17 67

English :

As part of International Women’s Rights Day, the Women’s Day Concert. Two magnificent musicians, Francesca SORTENI, soprano, and Hélène HERZBERGER, piano, offer us a special late afternoon of music by women composers.

