Concert Wonderboy Le Tempo Morlaix

Concert Wonderboy

Le Tempo Cours Beaumont Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Autant influencée par les riffs fifties d’Eddie Cochran que par les nappes de synthés aériennes de Brian Eno, la voix fragile et codéinée de Wonderboy fait écho à celle de Jason Spaceman Pierce.

Dans son timbre transpire le désespoir de mondes qui s’écroulent, des histoires de pertes, personnelles et universelles, racontées avec des mots simples. Tout est cassé, tout est en miette et cela laisse plus de liberté pour transformer son chagrin en émerveillement avec des chansons qui semblent patauger dans un marécage artificiel, comme si Eno et Bowie avaient enregistré leur trilogie berlinoise dans le bayou.

Pour jouer live son 3ème album, il s’est entouré de membres de Bops, Cancre et Sbrbs .

Le Tempo Cours Beaumont Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 29 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Wonderboy

L’événement Concert Wonderboy Morlaix a été mis à jour le 2026-03-05 par OT BAIE DE MORLAIX