CONCERT WOODVOX Saint-Gély-du-Fesc

Soirée musicale avec Woodvox mêlant jazz, pop et musiques du monde, au profit de l’association caritative Une bouchée de pain, soutenant des actions à Madagascar.

English :

A musical evening with Woodvox, mixing jazz, pop and world music, in aid of the charity Une bouchée de pain, supporting actions in Madagascar.

German :

Musikalischer Abend mit Woodvox mit einer Mischung aus Jazz, Pop und Weltmusik zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation Une bouchée de pain, die Aktionen in Madagaskar unterstützt.

Italiano :

Una serata di musica con Woodvox, che mescola jazz, pop e world music, a favore dell’associazione Une bouchée de pain, che sostiene le azioni in Madagascar.

Espanol :

Una velada musical con Woodvox, mezcla de jazz, pop y músicas del mundo, a beneficio de la asociación benéfica Une bouchée de pain, que apoya acciones en Madagascar.

