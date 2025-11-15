CONCERT WOODVOX Saint-Gély-du-Fesc
CONCERT WOODVOX Saint-Gély-du-Fesc samedi 15 novembre 2025.
CONCERT WOODVOX
Saint-Gély-du-Fesc Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Soirée musicale avec Woodvox mêlant jazz, pop et musiques du monde, au profit de l’association caritative Une bouchée de pain, soutenant des actions à Madagascar.
Soirée musicale avec Woodvox mêlant jazz, pop et musiques du monde, au profit de l’association caritative Une bouchée de pain, soutenant des actions à Madagascar. .
Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie
English :
A musical evening with Woodvox, mixing jazz, pop and world music, in aid of the charity Une bouchée de pain, supporting actions in Madagascar.
German :
Musikalischer Abend mit Woodvox mit einer Mischung aus Jazz, Pop und Weltmusik zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation Une bouchée de pain, die Aktionen in Madagaskar unterstützt.
Italiano :
Una serata di musica con Woodvox, che mescola jazz, pop e world music, a favore dell’associazione Une bouchée de pain, che sostiene le azioni in Madagascar.
Espanol :
Una velada musical con Woodvox, mezcla de jazz, pop y músicas del mundo, a beneficio de la asociación benéfica Une bouchée de pain, que apoya acciones en Madagascar.
L’événement CONCERT WOODVOX Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-10-28 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP