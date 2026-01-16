Concert Working class trio Place Docteur Guyader Saint-Renan

Concert Working class trio

Saint-Renan Finistère

2026-02-01 17:00:00

2026-02-01 18:30:00

2026-02-01

Le Working Class Trio est né dans le Morbihan en Octobre 2019 de la collaboration amicale et musicale de Rocking Malek, guitariste chanteur tonitruant et de Baptiste Higginson, contrebassiste éclatant.

D’abord en duo, ils sont rejoint par le virevoltant trompettiste Bruno Gautheron pour devenir Trio !

Ces trois artisans de la musique rendent un fervent hommage à l’héritage des Work-songs.

Du blues rural des bords du Mississippi au swing endiablé des clubs de la Nouvelle-Orléans, embarquez pour un incroyable voyage de 1932 à 1956 l’âge d’or du Rhythm’n’Blues.

Le Working Class Trio conjugue à la perfection musique populaire invitant à la danse, musicalité, liberté et richesse harmonique du jazz, du swing et du blues.

Après 3 albums sortis en 2020, 2022 et 2023, le trio revient en 2025 avec un nouvel opus, dans une formule légère mais toujours détonante !

Des musiciens d’une époque charnière pour la musique et qui tient particulièrement à cœur aux musiciens On essaie de faire revivre cette époque où la radio était l’équivalent d’internet . .

