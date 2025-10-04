Concert World of Queen avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

LE spectacle hommage à Freddie Mercury ! THE WORLD OF QUEEN partage depuis des années l’héritage mythique de Freddie Mercury aux 4 coins de l’Europe.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

THE Freddie Mercury tribute show! THE WORLD OF QUEEN has been sharing the mythical legacy of Freddie Mercury across Europe for years.

German :

DIE Show zu Ehren von Freddie Mercury! THE WORLD OF QUEEN hat das legendäre Erbe von Freddie Mercury seit Jahren in ganz Europa geteilt.

Italiano :

Lo spettacolo tributo a Freddie Mercury! THE WORLD OF QUEEN ha condiviso per anni la leggendaria eredità di Freddie Mercury in tutta Europa.

Espanol :

EL espectáculo tributo a Freddie Mercury THE WORLD OF QUEEN lleva años compartiendo el legendario legado de Freddie Mercury por toda Europa.

