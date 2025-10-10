Concert Xameleon à Latronquière Latronquière

Concert Xameleon à Latronquière

Espace culturel de Latronquière Latronquière Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif abonné

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Indie folk

Un peu de douceur et de nostalgie, ça vous dit ? Et bien voici venir Xameleon qui nous enivre avec son univers à mi-chemin entre indie folk et chanson française avec une plume introspective bien sentie qui est prête à faire pleurer de nombreuses chaumières… Comment faire de la musique douce dans un monde bruyant ? Aller vers les endroits où le bruit disparaît, voila qui semble être un début de réponse. Dans des petits lieux, devant peu de gens, dans des endroits ou l’on aime tendre l’oreille, s’asseoir et regarder les musicien.nes, les yeux un peu dans le vague, à se souvenir de vieilles sensations ; voilà où la musique du trio semble naturellement les guider. Mais voilà, le monde est un peu trop grand, les villes trop denses, et le trio veut en explorer les interstices, notamment en imaginant une formule légère, quasi acoustique, qui pourrait se jouer partout, pour tout le monde. .

Espace culturel de Latronquière Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 73 05 20 27 reservation@lorangefluo.fr

English :

How about a little sweetness and nostalgia? Well, here comes Xameleon, intoxicating us with their universe halfway between indie folk and French chanson, with a heartfelt, introspective pen that’s ready to bring tears to many a thatched cottage? How do you make soft music in a noisy world? Going to the places where noise disappears, that seems to be the beginning of the answer

German :

Indie Folk

Haben Sie Lust auf etwas Sanftheit und Nostalgie? Dann kommt Xameleon, der uns mit seinem Universum zwischen Indie-Folk und französischem Chanson berauscht, mit einer introspektiven, wohlfeilen Feder, die viele Menschen zum Weinen bringen wird? Wie kann man in einer lauten Welt sanfte Musik machen? An die Orte zu gehen, an denen der Lärm verschwindet, scheint ein Anfang zu sein

Italiano :

Indie folk

Voglia di dolcezza e nostalgia? Ebbene, ecco che gli Xameleon ci inebriano con il loro universo a metà strada tra l’indie folk e la chanson francese, con una penna accorata e introspettiva pronta a far venire le lacrime agli occhi di molti? Come si fa a fare musica dolce in un mondo rumoroso? Andare nei luoghi dove il rumore scompare, questo sembra essere l’inizio della risposta

Espanol :

Indie folk

¿Te apetece un poco de dulzura y nostalgia? Pues aquí llega Xameleon, embriagándonos con su universo a medio camino entre el indie folk y la chanson francesa, con una pluma sentida e introspectiva dispuesta a hacer llorar a más de uno? ¿Cómo se hace música suave en un mundo ruidoso? Yendo a los lugares donde el ruido desaparece, ése parece ser el principio de la respuesta

