Concert XAMELEON à Lunay-Thoré Lunay

En face du camping de Thoré-la-Rochette Lunay Loir-et-Cher

Tarif : – –

Début : Jeudi 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Entre Indie Folk & Chanson Française, Xameleon vogue sur des courants au tempo léger. Le chant se fait tour à tour français et anglais, parfois fragile au bord de la cassure, à chercher l’émotion la plus proche de la vérité possible.

Concert XAMELEON à Lunay. Aidé par des boîtes à rythmes et des claviers des années 70, les guitares et basses s’efforcent de rester douces, afin de ne pas effrayer le chanteur. Comme un ciné-concert où la projection se fondrait dans le décor, les musicien.nes se font parfois discret.es pour laisser au public la liberté de se créer leurs propres images. Puis, lorsqu’il faut habiter les chansons, le trio, sans se regarder, devient tableau en mouvement. L’envie est là qu’à la fin de la soirée, la salle soit convaincue qu’exister en catimini est possible. Le concert est tout public, pour peu que le cœur soit en âge de songer à des tableaux aux couleurs craquelées, ou à de vieux films de familles dont les bandes seraient restées trop longtemps au soleil. .

En face du camping de Thoré-la-Rochette Lunay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 06 92

English :

Somewhere between Indie Folk and Chanson Française, Xameleon sails on light-tempo currents. The vocals are alternately French and English, sometimes fragile on the verge of breaking, searching for the emotion as close to the truth as possible.

German :

Zwischen Indie Folk und französischem Chanson segelt Xameleon auf Strömen mit leichtem Tempo. Der Gesang ist abwechselnd französisch und englisch, manchmal zerbrechlich am Rande des Bruchs, auf der Suche nach Emotionen, die der Wahrheit so nahe wie möglich kommen.

Italiano :

A metà strada tra l’Indie Folk e la Chanson Française, gli Xameleon fluttuano a un ritmo leggero. Le voci sono alternativamente francesi e inglesi, a volte fragili sul punto di rompersi, alla ricerca dell’emozione più vicina possibile alla verità.

Espanol :

A medio camino entre el Indie Folk y la Chanson Française, Xameleon flota a un ritmo ligero. Las voces alternan el francés y el inglés, a veces frágiles a punto de romperse, buscando la emoción lo más cerca posible de la verdad.

