CONCERT XAVIER MATEU Bages 18 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

CONCERT XAVIER MATEU 9 Avenue de la Méditerranée Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Ambiance chaleureuse garantie avec Xavier Mateu et son répertoire de classiques soul et reggae ! Une soirée musicale pleine de groove, à ne pas manquer dans le cadre intimiste de la Casa Carrère.

Concert gratuit Réservation obligatoire en ligne :

boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

.

9 Avenue de la Méditerranée

Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

A warm atmosphere guaranteed with Xavier Mateu and his repertoire of soul and reggae classics! An evening of groovy music, not to be missed in the intimate setting of Casa Carrère.

Free concert? Online booking required:

boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

German :

Warme Atmosphäre garantiert mit Xavier Mateu und seinem Repertoire an Soul- und Reggae-Klassikern! Ein musikalischer Abend voller Groove, den Sie im intimen Rahmen der Casa Carrère nicht verpassen sollten.

Konzert mit freiem Eintritt ? Reservierung online erforderlich :

boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

Italiano :

Atmosfera calda garantita con Xavier Mateu e il suo repertorio di classici del soul e del reggae! Una serata di musica groovy, da non perdere nell’intima cornice di Casa Carrère.

Concerto gratuito? È necessaria la prenotazione online:

boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

Espanol :

Un ambiente cálido garantizado con Xavier Mateu y su repertorio de clásicos del soul y el reggae Una velada de música groovy que no se puede perder en el marco íntimo de la Casa Carrère.

¿Concierto gratuito? Reserva en línea obligatoria:

boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

L’événement CONCERT XAVIER MATEU Bages a été mis à jour le 2025-06-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE