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Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances

Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances

Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 7 Rue Geoffroy Herbert

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Coutances

Concert Xeuda (Corée du Sud)

7 Rue Geoffroy Herbert Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert Xeuda (Corée du Sud) à la chapelle de la Miséricorde à Coutances.   .

7 Rue Geoffroy Herbert Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 08 02 54 18  artalamisericorde@gmail.com

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English : Concert Xeuda (Corée du Sud)

L’événement Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme

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