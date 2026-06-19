Coutances

Concert Xeuda (Corée du Sud)

7 Rue Geoffroy Herbert Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert Xeuda (Corée du Sud) à la chapelle de la Miséricorde à Coutances. .

7 Rue Geoffroy Herbert Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 08 02 54 18 artalamisericorde@gmail.com

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English : Concert Xeuda (Corée du Sud)

L’événement Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme