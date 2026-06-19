Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances
Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances vendredi 19 juin 2026.
Coutances
Concert Xeuda (Corée du Sud)
7 Rue Geoffroy Herbert Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert Xeuda (Corée du Sud) à la chapelle de la Miséricorde à Coutances. .
7 Rue Geoffroy Herbert Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 08 02 54 18 artalamisericorde@gmail.com
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English : Concert Xeuda (Corée du Sud)
L’événement Concert Xeuda (Corée du Sud) Coutances a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme
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