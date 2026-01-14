Concert XL TRIO Masevaux-Niederbruck

Concert XL TRIO

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Venez découvrir XL TRIO, un trio acoustique de reprises françaises et internationales.

Laurence assure le chant et les percussions, Xavier la guitare, les chœurs, l’harmonica, le mélodica et le ukulélé, tandis que Dorothée apporte la touche originale du violoncelle.

Leur répertoire mêle grands classiques de la chanson française, pop internationale et pépites musicales qu’ils auront le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme. .

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Come and discover XL TRIO, an acoustic trio of French and international covers.

Laurence provides vocals and percussion, Xavier guitar, backing vocals, harmonica, melodica and ukulele, while Dorothée brings the originality of the cello. Bookings required at the Tourist Office.

