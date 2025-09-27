Concert | Y.VI DUO Latino, Salsa, Cumbia, Flamenco Saint-Aubin-de-Lanquais
Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Préparez-vous à une soirée enflammée avec le duo YVI composé de Valentin Foulon aux saxophones et pédales à effets et d’Eléonore Balsamo à la guitare rythmique.
Individuellement leur réputation n’est plus à faire! Ces deux associés, tant fusionnels dans le travail que dans la vie, vous promettent un cocktail explosif de rythmes latins, salsa, cumbia, flamenco et jazz rythmique pour une ambiance irrésistible. Énergie, virtuosité et émotions sont au rendez-vous… Sensations fortes garanties !
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
