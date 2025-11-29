Concert Yack Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Concert Yack Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine samedi 29 novembre 2025.
Concert Yack
Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 23:59:00
Date(s) :
2025-11-29
Le Saint-Hilaire vous convie au concert de Yack !
Le style musical oscille entre pop folk et électro, mais reste avant tout au service de la chanson, de la voix grave, immédiatement identifiable de Yack et de son goût pour le maniement des mots.
Participation libre, restauration sur réservation. .
+33 3 58 01 52 51
