Concert Yack Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Concert Yack

Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 23:59:00

2025-11-29

Le Saint-Hilaire vous convie au concert de Yack !

Le style musical oscille entre pop folk et électro, mais reste avant tout au service de la chanson, de la voix grave, immédiatement identifiable de Yack et de son goût pour le maniement des mots.

Participation libre, restauration sur réservation. .

Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

