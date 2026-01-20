Concert Yael Naim Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Concert Yael Naim

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Après 15 ans de carrière et trois tournées mondiales, YAËL NAIM revient avec son cinquième album studio, le plus surprenant et ambitieux de sa discographie.

.

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29

English :

After a 15-year career and three world tours, YAËL NAIM returns with his fifth studio album, the most surprising and ambitious of his discography.

