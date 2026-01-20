Concert Yael Naim Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
Concert Yael Naim Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély samedi 28 mars 2026.
Concert Yael Naim
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Après 15 ans de carrière et trois tournées mondiales, YAËL NAIM revient avec son cinquième album studio, le plus surprenant et ambitieux de sa discographie.
.
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a 15-year career and three world tours, YAËL NAIM returns with his fifth studio album, the most surprising and ambitious of his discography.
L’événement Concert Yael Naim Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-20 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme