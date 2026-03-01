Concert ; Yaïa Le Hangar Zéro Le Havre

Concert ; Yaïa

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Une chanteuse et trois musiciens assez joueurs jonglent entre clarinette, saxo, percussions et guitare électrique. Ils osent des amplifications débridées et des saturations électriques sur les romances ladinas du Moyen Âge andalou. Inédite dans ce genre de répertoire, leur énergie très free exalte la passion.

Guitare électrique sauvage et décalée, contrebasse saturée aux couleurs sombres et ambrées, chœurs généreux et une voix lead fine et claire, proche du fado.

En concert, ils débordent d’un expressionnisme poignant piqué d’improvisations sauvages. Des frénésies sauvages en pulsations langoureuses, le son du quartet incarne l’errance de la passion amoureuse.

Atelier le mercredi chanson séfarade le 18 mars au Hangar Zéro.

Participation libre et obligatoire. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ; Yaïa

L’événement Concert ; Yaïa Le Havre a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie